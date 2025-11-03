Московский зоопарк принял на зимовку двух лебедей-шипунов

В Московский зоопарк из парка «Усадьба Трубецких» на зимовку приехали лебеди-шипуны Маша и Ваня. Сейчас они адаптируются на новом месте и демонстрируют хороший аппетит. До середины ноября лебеди пробудут на карантине под наблюдением специалистов, а затем их поместят в специально оборудованный теплый вольер. Там птицы смогут спокойно пережить даже самые суровые морозы. Раньше Маша и Ваня зимовали в питомнике, а в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде лебедей на холодный период в Московский зоопарк.