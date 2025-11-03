Московский зоопарк принял на зимовку двух лебедей-шипунов

«С наступлением холодов наша главная задача — обеспечить птицам комфортные и безопасные условия. В зоопарке для них создана вся необходимая инфраструктура. Это уже вторая зима, которую Маша и Ваня проведут под опекой зоопарка. Хочется верить, что это станет доброй традицией», — приводятся в сообщении слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.
В Московский зоопарк из парка «Усадьба Трубецких» на зимовку приехали лебеди-шипуны Маша и Ваня. Сейчас они адаптируются на новом месте и демонстрируют хороший аппетит. До середины ноября лебеди пробудут на карантине под наблюдением специалистов, а затем их поместят в специально оборудованный теплый вольер. Там птицы смогут спокойно пережить даже самые суровые морозы. Раньше Маша и Ваня зимовали в питомнике, а в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде лебедей на холодный период в Московский зоопарк.
В Московском зоопарке лебедей кормят комбикормом, зерном и свежими овощами, а также дают специальные витаминно-минеральные добавки.