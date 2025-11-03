Подземные и надземные пешеходные переходы перед зимой промыли в столице

«Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику. Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промыли с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесли моющее средство и потом смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
На время работ переходы полностью не закрывали: рядом с ними выставляли ограждения, оставив проход для пешеходов. До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице промоют в общей сложности около двух тысяч инженерных сооружений. Это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.