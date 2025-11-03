В подмосковном Звенигороде у детской школы искусств появится новое здание

В 2025 году будет подготовлен проект реконструкции ДШИ, которое изначально было двухэтажным, а позже надстроили еще два этажа. Особое внимание уделят кровле, вентиляции и теплоснабжению. Завершить капремонт планируется в следующем году. Открытие школы искусств ожидается в начале 2027 года.