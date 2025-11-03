В подмосковном Звенигороде у детской школы искусств появится новое здание

Здание территориального управления администрации Звенигорода Одинцовского округа Московской области решено передать детской музыкальной школе имени С. И. Танеева, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Учреждение дополнительного образования увеличит свои возможности в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«В здании территориального управления администрации Звенигорода теперь будет большая детская школа искусств. Дом 28 на улице Ленина полностью передаем под творчество — здесь разместится музыкальная школа им. С. И. Танеева», — написал Иванов в своем телеграм-канале.
После переезда школа расширит направления подготовки — к музыкальному отделению добавятся хореографическое и художественное. Здание в центре города площадью более 1,3 тыс. кв. м после капитального ремонта вместит просторные классы, студии и актовый зал.
В 2025 году будет подготовлен проект реконструкции ДШИ, которое изначально было двухэтажным, а позже надстроили еще два этажа. Особое внимание уделят кровле, вентиляции и теплоснабжению. Завершить капремонт планируется в следующем году. Открытие школы искусств ожидается в начале 2027 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.