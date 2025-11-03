Около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы

Как рассказала Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, в расселенных домах в районе Северное Измайлово проживали около 7,1 тыс. человек. В Измайлове получили равнозначные квартиры и уже переехали в современные жилые комплексы почти 5,9 тыс. человек. В Перове отметили новоселье все жители 26 старых домов — около 4,3 тыс. участников программы реновации. Город предоставил им квартиры с готовой отделкой, чтобы они могли переехать в новостройки сразу после оформления документов. Такой подход к организации переселения не только экономит время новоселов, но и освобождает их от дополнительных финансовых затрат на чистовую отделку помещений.