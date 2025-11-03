Около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы

«В Восточном административном округе в действующую программу реновации включено 1062 дома. Сейчас уже расселили жителей 191 здания. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тыс. горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов. Например, в районе Перово сдали 13 новостроек, а в Северном Измайлово — 11. Еще семь многоквартирных домов начали заселять в Косино-Ухтомском», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
После расселения старые дома демонтируют с помощью технологии умного сноса. Она применяется только в рамках программы реновации и позволяет экологично и безопасно разбирать здания по частям. Строительный мусор при этом отправляется на переработку.
«Расселенные дома на востоке столицы находятся в 12 районах. В частности, в Северном Измайлове освободили 36 зданий, в Измайлове — 35. Жители еще 26 старых домов переехали в новые квартиры в районе Перово. Чтобы переселение участников программы реновации в новые квартиры было действительно комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Город предоставляет участникам программы реновации комфортные квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Часто новостройки возводятся рядом с расселяемыми домами, что позволяет упростить адаптацию для новоселов после переезда.
Как рассказала Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, в расселенных домах в районе Северное Измайлово проживали около 7,1 тыс. человек. В Измайлове получили равнозначные квартиры и уже переехали в современные жилые комплексы почти 5,9 тыс. человек. В Перове отметили новоселье все жители 26 старых домов — около 4,3 тыс. участников программы реновации. Город предоставил им квартиры с готовой отделкой, чтобы они могли переехать в новостройки сразу после оформления документов. Такой подход к организации переселения не только экономит время новоселов, но и освобождает их от дополнительных финансовых затрат на чистовую отделку помещений.