Доступом к мобильной связи обеспечили более 3,3 тыс. жителей Смоленщины

Свыше 3,3 тыс. жителей Смоленской области с начала года получили доступ к современной мобильной связи. Эта работа ведется в том числе по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году в области установили и подключили 17 новых базовых станций. Они обслуживают сразу 12 районов: Велижский, Вяземский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский и другие. До конца этого года вышки начнут работать еще в 37 населенных пунктах. По региональной программе высокоскоростным интернетом обеспечены жители трех населенных пунктов: деревень Никольское и Дуброво, а также поселка Красный.
«Цифровые технологии открывают новые возможности для развития, образования и комфортной жизни. Постепенное обновление инфраструктуры позволяет обеспечить связью жителей, независимо от того, где они проживают — в большом городе или маленьком поселке», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.