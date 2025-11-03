Доступом к мобильной связи обеспечили более 3,3 тыс. жителей Смоленщины

В этом году в области установили и подключили 17 новых базовых станций. Они обслуживают сразу 12 районов: Велижский, Вяземский, Духовщинский, Кардымовский, Краснинский и другие. До конца этого года вышки начнут работать еще в 37 населенных пунктах. По региональной программе высокоскоростным интернетом обеспечены жители трех населенных пунктов: деревень Никольское и Дуброво, а также поселка Красный.