Школа № 24 в подмосковном Щелкове открылась после капитального ремонта

Корпус школы № 24 на улице Комсомольской в поселке Монино городского округа Щелково в Подмосковье ввели в эксплуатацию после капремонта в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области.
В ходе работ строители обновили фасад и входную группу, заменили кровлю и инженерные системы, привели в порядок все внутренние помещения, установили новую сантехнику, окна и двери, а также закупили мебель. На втором этаже школы появились специализированные классы для кулинарных занятий и швейного дела. Оборудован кабинет физики и химии с двумя лабораториями, оснащен кабинет информатики. Для занятий физкультурой обустроен современный спортивный зал с удобными раздевалками.
Медицинский блок учреждения модернизировали и разделили на процедурный кабинет и кабинет врача. На первом этаже отремонтировали фойе, раздевалки, классы начальной школы, мастерскую для мальчиков, обеденный зал с пищеблоком и актовый зал. На прилегающей территории также провели благоустройство.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.