Школа № 24 в подмосковном Щелкове открылась после капитального ремонта

В ходе работ строители обновили фасад и входную группу, заменили кровлю и инженерные системы, привели в порядок все внутренние помещения, установили новую сантехнику, окна и двери, а также закупили мебель. На втором этаже школы появились специализированные классы для кулинарных занятий и швейного дела. Оборудован кабинет физики и химии с двумя лабораториями, оснащен кабинет информатики. Для занятий физкультурой обустроен современный спортивный зал с удобными раздевалками.