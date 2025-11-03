Директор и главбух украли продукции и денег своего предприятия на 750 000 рублей

В Минской области директор и главбух предприятия украли продукции и денег в сумме на 750 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Как установили сотрудники ГУБОПиК, 31-летний директор и 51-летняя главный бухгалтер крупного стекольного предприятия организовали схему для систематической кражи продукции и средств с расчетного счета. Деньги со счетов они похищали через необоснованные выплаты себе и подчиненным. Перечисленные другим сотрудникам незаконные «бонусы» руководитель и главбух потом забирали полностью или частично.
Украденное они тратили на личные нужды. Общий ущерб превысил 750 тысяч белорусских рублей. Во время следствия около 500 тысяч были возмещены подозреваемыми.
Фигурантов будут судить за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.
— Устанавливаются иные факты противоправной деятельности обвиняемых, — прокомментировали в МВД.
