Директор и главбух украли продукции и денег своего предприятия на 750 000 рублей

Как установили сотрудники ГУБОПиК, 31-летний директор и 51-летняя главный бухгалтер крупного стекольного предприятия организовали схему для систематической кражи продукции и средств с расчетного счета. Деньги со счетов они похищали через необоснованные выплаты себе и подчиненным. Перечисленные другим сотрудникам незаконные «бонусы» руководитель и главбух потом забирали полностью или частично.