Ростовская область получит поддержку на развитие производства дронов

Одним из восьми регионов России, который получит федеральную субсидию на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем современным технологическим оборудованием, стала Ростовская область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Финансирование выделено по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».
Господдержка позволит активно наращивать объемы производства, совершенствовать существующие разработки и создавать новые, еще более сложные комплексы.
«Это признание высокого технологического потенциала региона и результат нашей планомерной работы. Федеральная поддержка 663 млн рублей будет направлена в 2026 году на оснащение центра современным технологическим оборудованием. Доля областного бюджета — 13,5 млн», — отметил глава региона.
Регион является одним из лидеров в стране по производству беспилотных авиационных комплексов различных модификаций — как самолетного, так и квадрокоптерного типа. Активно ведутся разработки в области наземных платформ и безэкипажных катеров.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.