В Саратовской области выбрали лучших предпринимателей

Торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии «Предприниматель года» состоялась в Саратовской области. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности соответствуют задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Цель премии — популяризация лучших практик и достижений, поощрение наиболее успешных представителей малого и среднего бизнеса, продвижение региональных брендов. Министр экономического развития области Андрей Разборов поблагодарил предпринимателей за добросовестный труд и отметил значимость предпринимательского сектора для социально-экономической стабильности государства и региона.
«В области работают порядка 79 тысяч предпринимателей. Вклад малого и среднего бизнеса в региональный ВРП составляет более 30%. Наша ключевая задача сегодня — поддержка. Мы совершенствуем нормативно-правовую базу, ведем большую работу по снижению административных барьеров. Шаг за шагом мы создаем в Саратовской области все условия для развития», — сказал он.
Всего для участия в премии было подано 84 заявки от предпринимателей из 19 муниципальных образований области. Самое активное участие в конкурсе приняли бизнесмены из Саратова, Энгельсского, Балаковского, Аткарского и Балашовского районов. Были определены 10 лучших по номинациям: предприниматели в сферах торговли, сельского хозяйства, бытовых услуг, гостеприимства, строительства, креативных индустрий, производства, а также по специальным номинациям: женщина-предприниматель, молодой предприниматель, социальный бизнес.
Среди победителей — руководители театральной студии, птицефабрики, строительной компании, салона красоты, дизайн-студии, ресторана.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.