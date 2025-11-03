В Саратовской области выбрали лучших предпринимателей

«В области работают порядка 79 тысяч предпринимателей. Вклад малого и среднего бизнеса в региональный ВРП составляет более 30%. Наша ключевая задача сегодня — поддержка. Мы совершенствуем нормативно-правовую базу, ведем большую работу по снижению административных барьеров. Шаг за шагом мы создаем в Саратовской области все условия для развития», — сказал он.