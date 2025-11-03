В Кировской области досрочно отремонтировали мост через реку Нырмыч

Капитальный ремонт моста через реку Нырмыч в Верхнекамском районе Костромской области завершили на месяц раньше запланированного срока. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Этому сооружению уже 51 год, оно было введено в эксплуатацию в 1974-м году, с того момента ремонтные работы на объекте не проводились. Общая протяженность моста — более 77 м, ширина — 10 м.
В рамках капитального ремонта специалисты подрядной организации провели работы по разборке конструкций, особое внимание уделили несущим элементам. Обновили крайнюю и промежуточную опоры, провели необходимые работы на пролетном строении, укрепили земляные конусы у мостовых опор и восстановили дамбы, чтобы защитить сооружение от подмыва и разрушения, заменили старое металлическое ограждение.
Помимо этого, было уложено новое дорожное покрытие, выполнен монтаж современной системы водоотвода, построены лестничные сходы. В минтрансе региона отметили, что все работы выполнялись с учетом требований безопасности и долговечности.
Переправа через реку Нырмыч находится на дороге местного значения Кирс — Рудничный — Лойно. Это единственная трасса, которая связывает село Лойно с райцентром и Кировом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.