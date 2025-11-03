Школу искусств имени Болдина в Воронежской области оснастили оборудованием

Новое оборудование и методическую литературу закупили для детской школы искусств имени Леонида Болдина в Лискинском районе Воронежской области. Средства на оснащение учреждения выделили по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
Главными приобретениями для школы стал рояль, два новых баяна и два аккордеона. Кроме того, ДШИ закупила две интерактивные панели, а также портативную звукоусиливающую аппаратуру — две колонки, три микрофона и два микшерных пульта. Также пополнилась и школьная библиотека — для нее приобрели почти 200 экземпляров разнообразных учебно-методических пособий.
«Удобно, что все оборудование, кроме микрофонов, работает на аккумуляторах, поэтому мы можем давать концерты и за пределами учебного заведения. Вот уже более десяти лет наша школа действует как опорный центр зонального объединения Лискинского и Россошанского районов. Ежегодно на нашей базе проводятся межзональные конкурсы. Поэтому мы особенно нуждались в том, чтобы обновить запас инструментов и оборудования», — рассказала директор учреждения Ольга Кочукова.
На сегодняшний день в детской школе искусств имени Болдина обучаются 638 человек на семи отделениях — народном, фортепианном, вокально-хоровом, теоретическом, хореографическом, театральном и отделении раннего эстетического развития.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.