Школу искусств имени Болдина в Воронежской области оснастили оборудованием

«Удобно, что все оборудование, кроме микрофонов, работает на аккумуляторах, поэтому мы можем давать концерты и за пределами учебного заведения. Вот уже более десяти лет наша школа действует как опорный центр зонального объединения Лискинского и Россошанского районов. Ежегодно на нашей базе проводятся межзональные конкурсы. Поэтому мы особенно нуждались в том, чтобы обновить запас инструментов и оборудования», — рассказала директор учреждения Ольга Кочукова.