Школьный автопарк Сочи пополнился двумя новыми автобусами

Два автобуса марки ПАЗ получил школьный автопарк Сочи в целях реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Транспортные средства предназначены для перевозки учащихся, сообщили в городской администрации.
В учебные дни более пяти тысяч детей пользуются школьными автобусами, поэтому обновление и расширение автопарка является важной задачей. Появление нового транспорта способствует улучшению качества услуг, снижению времени ожидания автобусов, а также расширению географии подвоза учащихся, особенно из удаленных районов города.
«Парк школьных автобусов постоянно обновляется, автобусы ремонтируются по мере необходимости. Совместно с сотрудниками ГИБДД, департамента транспорта обследуем школьные маршруты два раза в год. Всего же с сентября на линию вышли 55 школьных автобусов», — рассказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.