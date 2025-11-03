Минздрав: состояние четырех пострадавших на «Беларуськалии» — стабильно тяжелое

В Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние четырех пострадавших во время чрезвычайного происшествия на «Беларуськалии» остается тяжелым.
— На 14.00 часов понедельника, 3 ноября, состояние пострадавших во время инцидента на «Беларуськалии» все также оценивается как стабильно тяжелое, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала о ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий», когда произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты.
После происшествия пострадавших доставили в Республиканский ожоговый центр клинической больницы скорой медицинской помощи Минска. Двоих пациентов из-за тяжелой ингаляционной травмы подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще двум 3 ноября провели оперативные вмешательства, выполнив хирургическую обработку ран с этапным удалением поврежденных тканей.
Накануне в БСМП проводился республиканский консилиум, где специалистами была определена тактика лечения пострадавших. Также и 3 ноября проводился медицинский консилиум с участием сотрудников кафедры пластической хирургии и комбустиологии и кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ.
Ранее еще СК обнародовал подробности ЧП, сообщив, что ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой. Тогда же и МЧС сообщило, что превышения допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.
Напомним, после происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии».
