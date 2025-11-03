Минздрав: состояние четырех пострадавших на «Беларуськалии» — стабильно тяжелое

Накануне в БСМП проводился республиканский консилиум, где специалистами была определена тактика лечения пострадавших. Также и 3 ноября проводился медицинский консилиум с участием сотрудников кафедры пластической хирургии и комбустиологии и кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ.