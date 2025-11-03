В поселке Судиславле Костромской области отремонтируют детсад «Березка»

Капитальный ремонт детского сада «Березка» завершается в поселке Судиславле Костромской области. Учреждение стало первым в регионе, которое приводят в порядок по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов области.
На сегодняшний день активно ведется благоустройство прилегающей территории. Особое внимание уделяется энергоэффективности и современному внешнему виду: последняя стена здания готовится к утеплению с последующим монтажом вентилируемого фасада. Строители активно занимаются внутренней отделкой, преображая группы, спальни, игровые комнаты и общие зоны, чтобы они стали светлыми, уютными и функциональными.
Новый год воспитанники «Березки» должны встретить в отремонтированных помещениях. После обновления он сможeт принимать до 110 дeтeй.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.