В Тамбове открыли новый спортивный зал с тренировочной базой

База спортивно-тренировочного центра «Тамбов» пополнилась новым игровым корпусом в целях реализации госпрограммы «Спорт России». Он включает в себя два тренировочных зала и вспомогательные помещения, сообщили в Министерстве спорта Тамбовской области.
«В здании оборудованы раздевалки с душевыми, санузлами и выходами непосредственно в спортивные залы, тренерские, инвентарные комнаты. Все, что нужно для организации полноценного тренировочного процесса», — пояснил директор спортивно-тренировочного центра Вадим Сажнев.
Новый корпус — современный объект, переоборудованный из неиспользованного ранее помещения, открыл свои двери для любителей активного образа жизни. Спорткомплекс станет полноценной тренировочной базой для баскетболистов, волейболистов, теннисистов. Сейчас в нем уже проходят тренировки воспитанников отделения волейбола спортивной школы № 3 и детской спортивной школы баскетбольного клуба «Тамбов». Объект приспособлен для занятий маломобильных групп населения, что делает возможным открытие секций по адаптивным видам спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.