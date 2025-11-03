Ричмонд
В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага

Молодежь в ДНР выстроилась в цвета российского флага ко Дню народного единства.

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Молодежь ДНР провела флешмоб ко Дню народного единства и выстроилась в слова «Россия едина 89» в цветах российского флага, рассказал журналистам руководитель «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

«Сегодня у нас будет проходить акция. Ребята развернут флаг России, после чего будет выведена надпись “Россия едина” и количество субъектов Российской Федерации — число 89. Для всей России это не просто слова, не просто праздник. Он сначала специальной военной операции приобрел особенный смысл. Сейчас вся страна объединилась ради одной цели, ради победы», — сказал Добровольский.

День народного единства — это государственный праздник Российской Федерации, который символизирует нерушимое единство многонационального народа России. Празднование Дня народного единства официально закреплено за 4 ноября. История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

