В свердловском поселке Верхние Серги откроют врачебную амбулаторию

«В настоящее время выполняются работы по укладке свайного поля и изготовлению стальной конструкции на производстве. Все необходимое оборудование для оснащения модульной амбулатории уже закуплено, вместе с мебелью его завезут и установят после окончания монтажных работ. Ожидается, что модульная амбулатория откроет свои двери для пациентов в конце декабря 2025 года», — рассказала главный врач Нижнесергинской центральной районной больницы Елена Баранникова.