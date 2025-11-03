В свердловском поселке Верхние Серги откроют врачебную амбулаторию

Новую модульную амбулаторию введут в эксплуатацию в поселке городского типа Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской области. Учреждение откроют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Учреждение будет обслуживать около 4,5 тысячи жителей населенного пункта. В модульной конструкции площадью 400 квадратных метров предусмотрены регистратура, кабинеты приема врача-терапевта, педиатра, аптечный пункт, гардероб, комната для персонала, санузел, в том числе, для маломобильных пациентов, и другие помещения.
«В настоящее время выполняются работы по укладке свайного поля и изготовлению стальной конструкции на производстве. Все необходимое оборудование для оснащения модульной амбулатории уже закуплено, вместе с мебелью его завезут и установят после окончания монтажных работ. Ожидается, что модульная амбулатория откроет свои двери для пациентов в конце декабря 2025 года», — рассказала главный врач Нижнесергинской центральной районной больницы Елена Баранникова.
В новом подразделении местные жители смогут в комфортных условиях получать первичную медико-санитарную и неотложную помощь, проходить вакцинацию, первый этап диспансеризации и профилактические осмотры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.