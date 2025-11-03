В Челябинске завершается строительство памятника архангелу Михаилу

Сооружение монумента «Собор Архистратига Михаила» на площади перед Христорождественским собором Челябинска вступило в завершающую стадию. Сегодня, 3 ноября, строители смонтировали на композиции покрытый сусальным золотом бронзовый шар массой 5,5 тонны. Это самый сложный и ответственный этап строительства — перед его началом рабочих благословил старший священник Христорождественского собора иеромонах Алексий.