В Челябинске завершается строительство памятника архангелу Михаилу

Сооружение монумента «Собор Архистратига Михаила» на площади перед Христорождественским собором Челябинска вступило в завершающую стадию. Сегодня, 3 ноября, строители смонтировали на композиции покрытый сусальным золотом бронзовый шар массой 5,5 тонны. Это самый сложный и ответственный этап строительства — перед его началом рабочих благословил старший священник Христорождественского собора иеромонах Алексий.
— По проекту сфера символизирует мироздание и будет держаться на крыльях семи Архангелов. Сверху на шар поставят скульптуру Архистратига Михаила. К этим работам бригада приступит завтра, — рассказали в Челябинской епархии.
Открытие памятника, общая высота которого составит 17 метров, намечено на 21 ноября.