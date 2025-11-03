Ричмонд
Путин посетит выставку «Православная Русь» в «Манеже»

Путин 4 ноября посетит выставку-форум Православная Русь в Манеже.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку-форум «Православная Русь» в «Манеже», осмотрит экспозицию о героической борьбе народов СССР с фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этот же день глава государства посетит выставку-форум “Православная Русь — к Дню народного единства” в Центральном выставочном зале “Манеж”. Владимир Путин ознакомится с деятельностью благотворительного фонда “Христианское милосердие”, а также осмотрит экспозицию “Великая Победа. Россия — моя история”, рассказывающую о героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом», — говорится в сообщении.