Путин посетит выставку «Православная Русь» в «Манеже»

«В этот же день глава государства посетит выставку-форум “Православная Русь — к Дню народного единства” в Центральном выставочном зале “Манеж”. Владимир Путин ознакомится с деятельностью благотворительного фонда “Христианское милосердие”, а также осмотрит экспозицию “Великая Победа. Россия — моя история”, рассказывающую о героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом», — говорится в сообщении.