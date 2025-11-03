В Кашире начался капитальный ремонт школы № 7

В учреждении начались подготовительные работы. В дальнейшем специалисты приступят к демонтажу. В здании запланированы кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы. Также строители сделают входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Капитальный ремонт планируется завершить к 1 сентября 2026 года.