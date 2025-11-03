В Кашире начался капитальный ремонт школы № 7

Капитальный ремонт здания школы № 7 на Центральной улице стартовал в Кашире. Его выполнят в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
В учреждении начались подготовительные работы. В дальнейшем специалисты приступят к демонтажу. В здании запланированы кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы. Также строители сделают входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Капитальный ремонт планируется завершить к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.