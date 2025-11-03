В Москве модернизируют четыре ТЭЦ

Как уточнил мэр, реконструированный газопровод на западе Москвы подает газ на один из ключевых объектов теплоснабжения столицы — ТЭЦ-12. Он добавил, что также на данный момент строится новый газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 в Нижегородском районе, для надежности и минимального воздействия на городскую среду используются передовые технологии.