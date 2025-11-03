В поселке Ферзиково в Калужской области благоустроят прибрежную территорию

На территории проложат пешеходные дорожки, сделают освещение, оборудуют площадку для выгула собак, а также установят лавочки и топиарии. Там появятся площадки для йоги, пробежек, катания на велосипеде, детские и спортивные зоны. На территории можно будет проводить концерты и фестивали.