В поселке Ферзиково в Калужской области благоустроят прибрежную территорию

Благоустроенная территория «Казенного пруда» появится в следующем году в поселке Ферзиково в Калужской области. Территорию водоема улучшат в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ферзиковского района.
На территории проложат пешеходные дорожки, сделают освещение, оборудуют площадку для выгула собак, а также установят лавочки и топиарии. Там появятся площадки для йоги, пробежек, катания на велосипеде, детские и спортивные зоны. На территории можно будет проводить концерты и фестивали.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.