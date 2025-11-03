Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября, а также вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день также в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.
Отмечается, что в числе награждаемых — представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.