Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября, а также вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день также в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.

Отмечается, что в числе награждаемых — представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.