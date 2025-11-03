В башкирском селе Ангасяк открыли больницу после ремонта

Участковую больницу после капитального ремонта открыли в селе Ангасяк Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Это стало возможным в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Обновленная участковая больница оснащена современным оборудованием, которое позволит врачам проводить точную диагностику и эффективное лечение широкого спектра заболеваний. Здесь созданы уютные зоны отдыха, удобные кабинеты приема и оборудованные рабочие места для персонала. Сегодняшнее обновление больницы станет новым этапом в развитии медицинской инфраструктуры района и позволит нам оказывать услуги на качественно новом уровне», — отметил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Медицинскую помощь в учреждении будут получать жители сел Ангасяк, Новобиктово, Юсупово, Черлак и деревень Веялочная, Аргыш, Елановка, Тарасовка общей численностью населения 2458 человек, 497 из них — дети. Теперь каждый житель сможет пройти осмотры и сдать анализы в комфортных условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.