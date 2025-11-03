Турнир по игре «Сокровища народного подвига» пройдет в Нижнем Новгороде

Городской турнир по настольной квиз-игре «Сокровища народного подвига», посвященной истории подвига нижегородского народного ополчения 1612 года, пройдет с 5 по 21 ноября в Нижнем Новгороде. Он состоится в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города.
Для мероприятия создали настольную квиз-игру, главный сюжет которой — события начала XVII века, эпохи Смутного времени в Нижнем Новгороде. Юные нижегородцы смогут глубже узнать историю подвига народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, познакомиться с культурным наследием того времени, что позволит повысить уровень знаний и расширить кругозор по истории родного региона.
«Игрокам предстоит окунуться в историю Нижнего Новгорода 1612 года, где на Соборной площади земский староста Кузьма Минин обращается к народу с пламенной речью, призывая создать народное ополчение для освобождения Отечества. Перед участниками квиза встанет задача воплотить этот призыв в жизнь, выбрав себе персонажа, и собрать как можно больше ресурсов — денег и оружия для ополчения», — рассказали представители «Творческого объединения “ВОСТОРГ”», которые являются организаторами мероприятия.
Квиз представляет собой игровое поле, на некоторых ячейках которого есть QR-коды, ведущие на видеоролик, где анимационный персонаж — Кузьма Минин — лично расскажет игрокам о культурных артефактах, связанных с подвигом нижегородского народного ополчения. К участию в мероприятии пригласили команды школьников (20−25 человек) в возрасте 12−15 лет. Они будут участвовать классами в сопровождении педагога. Победителем турнира будет признан коллектив, набравший наибольшее количество очков в общекомандном зачете. Команда-победитель отправится в поездку в музей Кузьмы Минина в Балахне.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.