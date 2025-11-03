Турнир по игре «Сокровища народного подвига» пройдет в Нижнем Новгороде

Квиз представляет собой игровое поле, на некоторых ячейках которого есть QR-коды, ведущие на видеоролик, где анимационный персонаж — Кузьма Минин — лично расскажет игрокам о культурных артефактах, связанных с подвигом нижегородского народного ополчения. К участию в мероприятии пригласили команды школьников (20−25 человек) в возрасте 12−15 лет. Они будут участвовать классами в сопровождении педагога. Победителем турнира будет признан коллектив, набравший наибольшее количество очков в общекомандном зачете. Команда-победитель отправится в поездку в музей Кузьмы Минина в Балахне.