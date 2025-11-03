Победитель турнира по корэш в Татарстане получит путевку в хадж

Организаторы акцентируют внимание на двойной цели турнира: с одной стороны, он призван способствовать развитию физической культуры, с другой — нацелен на духовно нравственное воспитание молодежи. Практика совмещения спортивных состязаний с религиозным поощрением уже стала традиционной для мероприятий, которые проводятся под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан.