Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победитель турнира по корэш в Татарстане получит путевку в хадж

Турнир состоится в Набережных Челнах.

Источник: Комсомольская правда

15 ноября в Набережных Челнах состоится масштабное спортивное событие — Всероссийский турнир по национальной борьбе корэш и армрестлингу на Кубок Духовного управления мусульман Татарстана. Главное вознаграждение для победителя — путевка в хадж.

Местом проведения турнира станет спортивная школа «Витязь». Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов. Среди них — представители Татарстана и соседних регионов.

Организаторы акцентируют внимание на двойной цели турнира: с одной стороны, он призван способствовать развитию физической культуры, с другой — нацелен на духовно нравственное воспитание молодежи. Практика совмещения спортивных состязаний с религиозным поощрением уже стала традиционной для мероприятий, которые проводятся под эгидой Духовного управления мусульман Республики Татарстан.