Лебеди-шипуны из «Усадьбы Трубецких» будут зимовать в Московском зоопарке

Лебеди-шипуны из «Усадьбы Трубецких» Маша и Ваня приехали на зимовку в зоопарк.

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лебеди-шипуны Маша и Ваня приехали на зимовку в Московский зоопарк из парка «Усадьба Трубецких», сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В Московский зоопарк из парка “Усадьба Трубецких” на зимовку приехали лебеди-шипуны Маша и Ваня. Сейчас они адаптируются на новом месте и демонстрируют хороший аппетит», — говорится в сообщении.

До середины ноября лебеди пробудут на карантине под наблюдением специалистов, а затем их поместят в специально оборудованный теплый вольер, где птицы смогут спокойно пережить даже самые суровые морозы.

Раньше Маша и Ваня зимовали в питомнике, а в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде лебедей на холодный период в Московский зоопарк.