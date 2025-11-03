Лебеди-шипуны из «Усадьбы Трубецких» будут зимовать в Московском зоопарке

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лебеди-шипуны Маша и Ваня приехали на зимовку в Московский зоопарк из парка «Усадьба Трубецких», сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«В Московский зоопарк из парка “Усадьба Трубецких” на зимовку приехали лебеди-шипуны Маша и Ваня. Сейчас они адаптируются на новом месте и демонстрируют хороший аппетит», — говорится в сообщении.
До середины ноября лебеди пробудут на карантине под наблюдением специалистов, а затем их поместят в специально оборудованный теплый вольер, где птицы смогут спокойно пережить даже самые суровые морозы.
Раньше Маша и Ваня зимовали в питомнике, а в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде лебедей на холодный период в Московский зоопарк.