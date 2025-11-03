Турпоток во Владимирскую область увеличился на 15%

«Говоря о туристическом потоке в наш регион, важно упомянуть два показателя. Первое — это его увеличение на 6% за летний период: 734 тысячи туристов приехали к нам с мая по август как минимум с одной ночевкой. Второе — с января по август 2025 года турпоток составил около 1,2 млн поездок, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером развития этой отрасли остается насыщенный событийный календарь. Конечно, свою роль сыграло тысячелетие Суздаля, которое мы отмечали в прошлом году», — сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина.