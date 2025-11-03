Турпоток во Владимирскую область увеличился на 15%

С января по август этого года туристический поток во Владимирскую область вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
«Говоря о туристическом потоке в наш регион, важно упомянуть два показателя. Первое — это его увеличение на 6% за летний период: 734 тысячи туристов приехали к нам с мая по август как минимум с одной ночевкой. Второе — с января по август 2025 года турпоток составил около 1,2 млн поездок, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером развития этой отрасли остается насыщенный событийный календарь. Конечно, свою роль сыграло тысячелетие Суздаля, которое мы отмечали в прошлом году», — сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина.
Например, гастрофестиваль «Симфония вкусов Владимирской земли», который прошел в Суздале в связке с музыкальным фестивалем Дениса Мацуева, собрал 40 тыс. посетителей, новый фестиваль «Владимир — белокаменная столица» привлек 20 тыс. туристов. Фестиваль русской самобытности в агротуристическом комплексе «Богдарня» в Петушинском районе посетили 2 тыс. гостей, более 1200 человек стали участниками спортивного мероприятия «Забег.рф» в поселке Мстера и RUTS во Владимире.
Отметим, что в 2025 году на развитие туризма во Владимирской области выделено 327,5 млн рублей из федерального бюджета в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и 218,9 млн рублей из регионального бюджета. Финансирование помогает создавать модульные некапитальные средства размещения, открывать новые пешеходные маршруты в муниципальных образованиях. С 2023 года благодаря этой мере поддержки новые турмаршруты появились во Владимире, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, поселке Мстера Вязниковского района, Петушинском и Собинском районах. В активной стадии реализации — проекты в Коврове, Александровском, Селивановском и Судогодском районах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.