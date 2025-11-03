На дорогах Башкирии за сутки задержали 48 нетрезвых водителей

В минувшее воскресенье, 2 ноября, на дорогах Башкирии прошли массовые проверки автомобилистов. По данным республиканской госавтоинспекции, на самых оживленных участках движения прошли рейды по выявлению нарушителей ПДД.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, всего за сутки сотрудники ДПС составили более 1300 протоколов о нарушениях правил. Задержали и отстранили от управления транспортом 48 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них трое сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им грозит уголовная ответственность.
К тому же, среди задержанных во время массовых проверок на дорогах 35 водителей, севших за руль без водительского удостоверения и еще 6 человек, лишенных прав.
Операция «Трезвый водитель» ГАИ по Башкирии будет проводить все длинные ноябрьские выходные, передают в пресс-службе ведомства.
