На дорогах Башкирии за сутки задержали 48 нетрезвых водителей

Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, всего за сутки сотрудники ДПС составили более 1300 протоколов о нарушениях правил. Задержали и отстранили от управления транспортом 48 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них трое сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им грозит уголовная ответственность.