Нижегородцам рассказали, как идут работы по реконструкции трамвайных путей

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей. О том, на каком этапе находятся работы, рассказали в ЦРТС.

Источник: Нижегородская правда

На улице Ошарской сейчас ведется переустройство газопровода, укладка литого асфальтобетона и устройство контактной сети. В районе Черного пруда переустраивают ливневую канализацию, ведется разработка котлована, устройство основания, армирование и устройство контактной сети. На Зеленском съезде продолжается устройство основания и благоустройство.

На участке улицы Ильинской от улицы Маслякова до улицы Добролюбова рабочие раскладывают рельсы, проходит раскладка рельсов, устройство верхней плиты, разработка котлована, устройство основания и монтаж композитных футляров на газопровод.

На участке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова ведется сборка рельсошпальной решетки, балластировка путей щебнем, выправка пути, устройство контактной сети и нижней железобетонной плиты.

На участке от кольца Малышево до кольца в Гнилицах продолжается благоустройство и укладка литого асфальтобетона. На перегонах «Соцгород-1» и «Соцгород-2» производится устройство естественного основания и раскладка рельсошпальной решетки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 170 новых трамваев будут курсировать по Нижнему Новгороду при поддержке ВЭБ.РФ.