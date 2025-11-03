Нижегородцам рассказали, как идут работы по реконструкции трамвайных путей

На улице Ошарской сейчас ведется переустройство газопровода, укладка литого асфальтобетона и устройство контактной сети. В районе Черного пруда переустраивают ливневую канализацию, ведется разработка котлована, устройство основания, армирование и устройство контактной сети. На Зеленском съезде продолжается устройство основания и благоустройство.
На участке улицы Ильинской от улицы Маслякова до улицы Добролюбова рабочие раскладывают рельсы, проходит раскладка рельсов, устройство верхней плиты, разработка котлована, устройство основания и монтаж композитных футляров на газопровод.
На участке от парка имени 1 Мая до улицы Аксакова ведется сборка рельсошпальной решетки, балластировка путей щебнем, выправка пути, устройство контактной сети и нижней железобетонной плиты.
На участке от кольца Малышево до кольца в Гнилицах продолжается благоустройство и укладка литого асфальтобетона. На перегонах «Соцгород-1» и «Соцгород-2» производится устройство естественного основания и раскладка рельсошпальной решетки.
