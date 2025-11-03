Медики учат уральцев предотвращать рак лёгких

Рак лёгких является самым распространённым среди и женщин, и мужчин онкологическим заболеванием. От него умирают 85% заболевших, и главного причина этого в том, что его выявили на поздних стадиях. Медики предупреждают, что к числу симптомов могут быть отнесены длительный кашель, значительная потеря веса, кровохарканье, одышка, слабость, затруднённое дыхание и длительное незначительное повышение температуры тела. Если эти симптомы возникли, то нужно срочно обратиться к врачу и внепланово обследоваться.