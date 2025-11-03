Ричмонд
Пенсионеры получат двойную выплату в декабре: как власти решили помочь пожилым

В кабмине объявили о специальной схеме выплат из-за длинных январских каникул.

Миллионы российских пенсионеров в декабре получат двойную выплату. Такое решение приняли в правительстве.

В преддверии Нового года пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, обнаружат на счетах сразу две пенсии. Социальный фонд России перечислит декабрьские и январские выплаты в одном месяце. Это позволит избежать задержек из-за многочисленных выходных в январе.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заверил, что январские пенсии придут досрочно, в конце декабря.

Отмечается, что решение связано с особенностями производственного календаря на 2025 год. В январе насчитывается 14 нерабочих дней при 17 рабочих. Январская пенсия, которую рассчитывают по принципу авансирования, из-за этого будет значительно больше, чем в прошлом году, рассказали в Объединении профсоюзов России (Соцпроф).

Те, чьи даты выплат приходятся на период с 1 по 9 января, получат деньги до 28 декабря. При этом выплаты уже будут проиндексированы на 7,3%. Это избавит пожилых людей от необходимости ждать поступления средств в период, когда банки работают в ограниченном режиме.

Инициативу правительства высоко оценили в профсоюзах. Председатель Соцпроф Сергей Вострецов назвал это реальным актом социальной солидарности. «Это решение позволит миллионам пенсионеров избежать финансовых пробелов, когда цены на продукты и коммуналку не ждут “после праздников”», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что профсоюзы продолжат добиваться дальнейшего повышения пенсий с учетом реального роста стоимости жизни.

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
