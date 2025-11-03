Пенсионеры получат двойную выплату в декабре: как власти решили помочь пожилым

Миллионы российских пенсионеров в декабре получат двойную выплату. Такое решение приняли в правительстве.
В преддверии Нового года пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, обнаружат на счетах сразу две пенсии. Социальный фонд России перечислит декабрьские и январские выплаты в одном месяце. Это позволит избежать задержек из-за многочисленных выходных в январе.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее заверил, что январские пенсии придут досрочно, в конце декабря.
Отмечается, что решение связано с особенностями производственного календаря на 2025 год. В январе насчитывается 14 нерабочих дней при 17 рабочих. Январская пенсия, которую рассчитывают по принципу авансирования, из-за этого будет значительно больше, чем в прошлом году, рассказали в Объединении профсоюзов России (Соцпроф).
Те, чьи даты выплат приходятся на период с 1 по 9 января, получат деньги до 28 декабря. При этом выплаты уже будут проиндексированы на 7,3%. Это избавит пожилых людей от необходимости ждать поступления средств в период, когда банки работают в ограниченном режиме.
Инициативу правительства высоко оценили в профсоюзах. Председатель Соцпроф Сергей Вострецов назвал это реальным актом социальной солидарности. «Это решение позволит миллионам пенсионеров избежать финансовых пробелов, когда цены на продукты и коммуналку не ждут “после праздников”», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что профсоюзы продолжат добиваться дальнейшего повышения пенсий с учетом реального роста стоимости жизни.