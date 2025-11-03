Редкое явление — Бобровую Луну — можно увидеть в ночь с 5 на 6 ноября

Так его нарекли индейские племена, которые отражали в названиях особенности определенного месяца. В ноябре бобры строят плотины и запасают еду. Возможно, что, наблюдая за их подготовкой к холодам, коренные американцы назвали полнолуние в их честь. Другая версия гласит, что в ноябре коренные жители Америки ставили капканы на бобров. Еще одно название этого суперлуния — «морозная луна».