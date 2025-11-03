Редкое явление — Бобровую Луну — можно увидеть в ночь с 5 на 6 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так его нарекли индейские племена, которые отражали в названиях особенности определенного месяца. В ноябре бобры строят плотины и запасают еду. Возможно, что, наблюдая за их подготовкой к холодам, коренные американцы назвали полнолуние в их честь. Другая версия гласит, что в ноябре коренные жители Америки ставили капканы на бобров. Еще одно название этого суперлуния — «морозная луна».
У китайцев ноябрьское полнолуние носит название Белой луны, кельты, напротив, называли ее Темной.
Полнолуние в ноябре этого года наступит 5 числа в 16:20 по московскому времени, когда наш спутник будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. Это будет самое большое суперлуние 2025 года.
Суперлуние — астрономическое явление, при котором фаза полнолуния или новолуния совпадает с перигеем, то есть с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Визуально лунный диск кажется на 14% больше в диаметре, а его яркость возрастает на 30% по сравнению с обычным полнолунием.
Оптимальными условиями для наблюдения будет ясное небо, место с минимальным световым загрязнением (парки, загородные территории), а также отсутствие высоких зданий и деревьев на линии горизонта.
Астрологи рекомендуют избегать важных решений и начинаний — считается, что в это время эмоции нестабильны, а риски необдуманных поступков повышаются; также важно избегать конфликтов, так как риск ссор и эмоциональных всплесков возрастает. Рекомендуется избавляться от старых вещей, прощать обиды, составлять планы на будущее.