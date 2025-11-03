Ричмонд
+12°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Осиново Республики Татарстан прошла сельскохозяйственная ярмарка

На прилавках фермеров были представлены свежие овощи, молочные продукты, кондитерские изделия.

Свежие фермерские продукты напрямую у производителей из Апастовского района смогли приобрести жители Казани и пригородов на ярмарке в селе Осиново в Татарстане. Она состоялась 25 октября в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в исполнительном комитете Апастовского муниципального района.

Главное преимущество таких ярмарок — доступные цены, поскольку товары поступают к потребителю напрямую от производителя, минуя посредников и дополнительные наценки. В этот раз фермеры района представили большой ассортимент сельскохозяйственной продукции: мясо птицы и яйца, свежие овощи и картофель, молочные продукты, кондитерские изделия.

Отметим, что в этом году география участников сельскохозяйственных ярмарок охватывает практически все районы Татарстана, что свидетельствует о растущей популярности и эффективности этого формата торговли. Ярмарки будут работать до 28 декабря.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.