В Пензе отремонтируют четыре образовательных учреждения

Так, в следующем году запланирован капитальный ремонт школы № 56 и гимназии «Сан». В школах № 27 и 28 предусмотрен двухгодичный цикл ремонта, то есть работы начнутся в 2026 году, а закончатся в 2027-м. В учреждениях обновят фасады, отмостки, заменят кровлю, инженерные коммуникации и входные группы. Также предусмотрен ремонт некоторых специальных помещений, таких как лаборатории и спортивные залы.