В Пензе отремонтируют четыре образовательных учреждения

Четыре школы капитально отремонтируют в 2026 году в Пензе. Их модернизируют в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Так, в следующем году запланирован капитальный ремонт школы № 56 и гимназии «Сан». В школах № 27 и 28 предусмотрен двухгодичный цикл ремонта, то есть работы начнутся в 2026 году, а закончатся в 2027-м. В учреждениях обновят фасады, отмостки, заменят кровлю, инженерные коммуникации и входные группы. Также предусмотрен ремонт некоторых специальных помещений, таких как лаборатории и спортивные залы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.