Ричмонд
+12°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Линию фасовки овощей под вакуумом запустит предприятие Кировской области

Мощность рассчитана на выпуск свыше 250 тонн готовой продукции в год.

Сельскохозяйственный кооператив «Альянс» из Кирово-Чепецкого района получит грант в размере 10 млн рублей на запуск линии фасовки овощей открытого грунта под вакуумом. Поддержка предприятий сельскохозяйственной отрасли — одна из ключевых задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Для создания кооператива объединились производители картофеля и овощей из Кирово-Чепецкого и Котельничского районов. Проект предусматривает выпуск предварительно обработанного картофеля и овощей в вакуумированной герметичной упаковке. Мощности предприятия позволят выпускать свыше 250 тонн готовой продукции в год.

«Такие продукты удобны в хранении, дольше сохраняют свежесть, востребованы у организаций общественного питания и в розничной торговле», — подчеркнули в министерстве.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.