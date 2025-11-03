Линию фасовки овощей под вакуумом запустит предприятие Кировской области

Сельскохозяйственный кооператив «Альянс» из Кирово-Чепецкого района получит грант в размере 10 млн рублей на запуск линии фасовки овощей открытого грунта под вакуумом. Поддержка предприятий сельскохозяйственной отрасли — одна из ключевых задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
Для создания кооператива объединились производители картофеля и овощей из Кирово-Чепецкого и Котельничского районов. Проект предусматривает выпуск предварительно обработанного картофеля и овощей в вакуумированной герметичной упаковке. Мощности предприятия позволят выпускать свыше 250 тонн готовой продукции в год.
«Такие продукты удобны в хранении, дольше сохраняют свежесть, востребованы у организаций общественного питания и в розничной торговле», — подчеркнули в министерстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.