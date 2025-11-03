«Некоторым поменяли паспорта». Четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам

Обвиняемые знали, что отказ на въезд иностранца на территорию России является основанием для отказа ему и на въезд в Беларусь. Однако разработали план, как организовать незаконную миграцию. Согласно их преступной схеме во время погранконтроля от сотрудников погранслужбы скрывался факт установленных запретов. Для этого, в том числе некоторым мигрантам поменяли паспорта.