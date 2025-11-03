«Некоторым поменяли паспорта». Четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам

Четыре жителя Беларуси пойдут под суд за организацию незаконной миграции (ч.1 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси), сообщили в прокуратуре Минской области.
Фигурантами уголовного дела стали трое жителей Могилевщины и один житель Минской области. Белорусы в целях заработка организовали незаконный транзит и выезд из Беларуси десяти гражданам двух стран Центральной Азии.
Обвиняемые знали, что отказ на въезд иностранца на территорию России является основанием для отказа ему и на въезд в Беларусь. Однако разработали план, как организовать незаконную миграцию. Согласно их преступной схеме во время погранконтроля от сотрудников погранслужбы скрывался факт установленных запретов. Для этого, в том числе некоторым мигрантам поменяли паспорта.
В Нацаэропорту «Минск» белорусы встретили иностранцев, затем на авто и на такси доставили их к месту ночлега, а после везли до российской границы. Однако по пути следования в Россию 7 апреля в Мстиславском районе их задержали правоохранители.
Преступная схема принесла фигурантам 185 тысяч российских рублей (около 6700 белорусских рублей по курсу Нацбанка).