Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Некоторым поменяли паспорта». Четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам

Четыре белоруса пойдут под суд за помощь десяти иностранцам.

Источник: Комсомольская правда

Четыре жителя Беларуси пойдут под суд за организацию незаконной миграции (ч.1 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси), сообщили в прокуратуре Минской области.

Фигурантами уголовного дела стали трое жителей Могилевщины и один житель Минской области. Белорусы в целях заработка организовали незаконный транзит и выезд из Беларуси десяти гражданам двух стран Центральной Азии.

Обвиняемые знали, что отказ на въезд иностранца на территорию России является основанием для отказа ему и на въезд в Беларусь. Однако разработали план, как организовать незаконную миграцию. Согласно их преступной схеме во время погранконтроля от сотрудников погранслужбы скрывался факт установленных запретов. Для этого, в том числе некоторым мигрантам поменяли паспорта.

В Нацаэропорту «Минск» белорусы встретили иностранцев, затем на авто и на такси доставили их к месту ночлега, а после везли до российской границы. Однако по пути следования в Россию 7 апреля в Мстиславском районе их задержали правоохранители.

Преступная схема принесла фигурантам 185 тысяч российских рублей (около 6700 белорусских рублей по курсу Нацбанка).

Тем временем МИД Беларуси призвал ЕС вернуться к диалогу и снять санкции.