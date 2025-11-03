П️олицейские Челябинска устроили облаву на пьющих и припозднившихся подростков

Полицейские Челябинска устроили облаву на пьющих и припозднившихся на Кировке подростков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В официальном сообщении говорится о профилактическом мероприятии по выявлению и пресечению правонарушений в местах массового отдыха граждан.
«Полицейские ППСП и инспекторы ПДН, патрулируя пешеходную часть улицу Кирова, пресекали правонарушения, связанные с распитием алкоголя, курением и иные нарушения законодательства РФ, в том числе нахождение несовершеннолетних в ночное время на улицах и иных общественных местах без сопровождения законных представителей», — уточнили в пресс-службе регионального Главка МВД.
Об итогах в настоящее время не сообщается, но, судя по видео, некоторых школьников доставили в Отдел полиции «Центральный» для беседы, туда же вызвали родителей.