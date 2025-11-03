П️олицейские Челябинска устроили облаву на пьющих и припозднившихся подростков

«Полицейские ППСП и инспекторы ПДН, патрулируя пешеходную часть улицу Кирова, пресекали правонарушения, связанные с распитием алкоголя, курением и иные нарушения законодательства РФ, в том числе нахождение несовершеннолетних в ночное время на улицах и иных общественных местах без сопровождения законных представителей», — уточнили в пресс-службе регионального Главка МВД.