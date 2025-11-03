В башкирском селе Челкаково открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Челкаково Бураевского района Республики Башкортостан. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
В ФАПе созданы все условия для комфортного приема пациентов и эффективной работы медицинского персонала. В нем есть просторный кабинет фельдшера, процедурный кабинет, смотровая, удобная раздевалка, помещение для хранения медицинской документации и современная санитарная комната.
«Реализация этого проекта — важный шаг в развитии системы здравоохранения Бураевского района, направленный на повышение качества жизни населения. Открытие современного медицинского пункта обеспечит жителям села Челкаково доступ к качественной и своевременной первичной медико-санитарной помощи», — отметил главный врач Бураевской центральной районной больницы Радик Хасанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.