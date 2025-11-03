Ричмонд
Ноябрь в Молдове будет аномально тёплым и сухим: Синоптики дали точный прогноз погоды на месяц — забудьте о теплых вещах

Природа решила дать жителям страны ещё немного времени, чтобы подготовиться к настоящей зиме.

Источник: Комсомольская правда

Молдова избегает «ноябрьской тоски»: Ждём аномально тёплый и сухой месяц!

Государственная гидрометеорологическая служба сделала щедрый подарок всем, кто ненавидит холод и слякоть: этот ноябрь обещает быть гораздо приятнее, чем мы привыкли!

Прогноз на месяц выглядит скорее как продление осени:

Температура: Забудьте о +3°C! Среднемесячные показатели будут заметно выше климатической нормы (+3°C…+5°C). Куртки-пуховики пока могут остаться в шкафу.

Осадки: Количество дождей (и снега) будет ниже среднегодовой нормы (25−45 мм).

Синоптики сделали прогноз на месяц. Фото: соцсети.

Иными словами, природа решила дать Молдове ещё немного времени, чтобы подготовиться к настоящей зиме. Наслаждайтесь сухой и тёплой погодой — это подарок, за который не нужно платить компенсации!

