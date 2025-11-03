Молдова избегает «ноябрьской тоски»: Ждём аномально тёплый и сухой месяц!
Государственная гидрометеорологическая служба сделала щедрый подарок всем, кто ненавидит холод и слякоть: этот ноябрь обещает быть гораздо приятнее, чем мы привыкли!
Прогноз на месяц выглядит скорее как продление осени:
Температура: Забудьте о +3°C! Среднемесячные показатели будут заметно выше климатической нормы (+3°C…+5°C). Куртки-пуховики пока могут остаться в шкафу.
Осадки: Количество дождей (и снега) будет ниже среднегодовой нормы (25−45 мм).
Синоптики сделали прогноз на месяц. Фото: соцсети.
Иными словами, природа решила дать Молдове ещё немного времени, чтобы подготовиться к настоящей зиме. Наслаждайтесь сухой и тёплой погодой — это подарок, за который не нужно платить компенсации!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).
Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).