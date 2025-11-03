В Оренбуржье курорт «Соленые озера» посетили 1,6 млн человек

Курорт «Соленые озера» в Оренбургской области в 2025 году посетили 1,6 млн человек, что на 400 тыс. больше, чем в прошлом году. Успех сезона стал возможным благодаря поддержке, полученной в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.
Региону были выделены средства в размере 70 млн рублей, что дало возможность улучшить инфраструктуру и организовать различные мероприятия на курорте. Например, на территории округа прошли фестивали «Соленый ветер» и «Музыка в степи».
«Мы все гордимся Оренбуржьем: его просторами, масштабами, местами и людьми! Поэтому должны дальше развивать туристическую отрасль региона. В 2026 году в рамках реализации нацпроекта планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Добавим, что с мая по август Оренбуржье посетили 569 тыс. человек, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года. В гостиницах, гостевых домах, санаториях, глэмпингах было размещено 238,7 тыс. человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.