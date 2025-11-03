В Подмосковье в Белоозерском начали капремонт лицея

Капитальный ремонт лицея № 23 стартовал в городе Белоозерском городского округа Воскресенск в Московской области. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Площадь здания на улице 60 лет Октября, 18 составляет более 8,3 тыс. кв. м. Сейчас специалисты завершают демонтаж и приступают к общестроительным работам и ремонту кровли. В дальнейшем в учреждении улучшат фасад и внутренние помещения, обустроят входные группы, заменят системы отопления и вентиляции. Капремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.