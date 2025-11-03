В Подмосковье в Белоозерском начали капремонт лицея

Площадь здания на улице 60 лет Октября, 18 составляет более 8,3 тыс. кв. м. Сейчас специалисты завершают демонтаж и приступают к общестроительным работам и ремонту кровли. В дальнейшем в учреждении улучшат фасад и внутренние помещения, обустроят входные группы, заменят системы отопления и вентиляции. Капремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года.