В Вологде 4 ноября откроют 9-метровый памятник Ивану Грозному

«Очень сильно, очень хорошо получилось, я очень доволен. Этот памятник является и будет являться жемчужиной города Вологда, я так считаю. Сложности бывают всегда, но мы с этим справились. Он получился человеком волевым, сильным, устремленным вперед к достижениям, исторические свершения и так далее», — приводит слова скульптора Telegram-канал «Подъем».