«Нас объединяют история и традиции»: в Казани написали «Большой этнографический диктант»

В Татарстане для проведения диктанта организовано более ста площадок.
Многие участники юбилейного «Этнографический диктанта» пришли на главную площадку акции заблаговременно. В здании царила праздничная атмосфера. Гостей в холле встречал директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.
«Основной республиканской площадкой акции традиционно выступает Дом Дружбы народов. Здесь собираются представители разных национальностей, национально-культурных объединений, руководители и актив. В целом по республике в этом году организовано более ста площадок, на которых люди будут писать ““Большой этнографический диктант””», — рассказал он корреспонденту «Татар-информа».
Также желающие могут написать диктант в онлайн-формате на официальном сайте акции. «Мы пишем диктант уже на протяжении десяти лет, он очень интересный, пробуждает интерес к более глубокому изучению истории нашей страны», — добавил Кадыров.
В этом году участникам нужно ответить на 30 вопросов за 45 минут. Задания диктанта оформлены в виде теста.
«Интересные вопросы появляются каждый год. В этом году есть вопросы, связанные с 80-летием Победы, а также с вкладом всего народа в Победу в Великой Отечественной войне», — сообщил директор Дома Дружбы народов.
Тимур Кадыров: «Польза диктанта в том, что люди отмечают для себя интересные вопросы и потом изучают их более глубоко».
В Год защитника Отечества впервые в истории диктанта свои вопросы по видео участникам акции задали бойцы специальной военной операции с передовой.
«Сейчас, во время проведения СВО, мы понимаем, насколько правильные шаги делает руководство страны. Знание многих исторических предпосылок и моментов помогает подготовиться к любым вызовам, которые встают перед нами», — подчеркнул Кадыров.
По словам собеседника «Татар-информа», люди должны знать и почитать свою историю и культуру. Он также напомнил, что в Татарстане компактно проживают представители 175 национальностей. В Ассамблее народов Татарстана зарегистрирована 41 организация. Их представители ежегодно активно участвуют в просветительской акции.
«Каждый желающий пишет диктант, чтобы проверить свои знания. У них нет цели заработать какую-либо оценку. Польза этого диктанта в том, что люди отмечают для себя интересные вопросы, выписывают их и потом изучают более глубоко. Диктант популяризирует историю и культуру разных народов», — пояснил Тимур Кадыров.
Впервые в истории диктанта свои вопросы по видео участникам акции задали бойцы СВО.
«Если не знать историю, как дальше жить и быть патриотом?».
В Доме Дружбы народов для участников диктанта было подготовлено 80 мест, и все они были заняты. Среди гостей оказалась завотделом ГБУ «Таткультресурсцентр» Людмила Кузнецова.
«Пишу диктант впервые. Когда мне предложили его написать, очень обрадовалась. Я с первого курса учебы в Казанском университете интересовалась этнографией. Сейчас моя работа связана с изучением традиций и обычаев народов нашей страны. Вопросы успела просмотреть мельком, и такое ощущение, что они рассчитаны на профессионалов — историков», — отметила она.
Людмила Кузнецова назвала вопрос, который показался ей наиболее интересным: «Гостеприимство у народов Кавказа — один из важнейших социальных институтов, поддерживающих мир и порядок в обществе. Хозяин был обязан кормить и защищать своего гостя. Какой срок гостевания обычай считал максимальным для соблюдения чести гостя и хозяина?» Кузнецова предположила, что этот срок составлял три дня.
«Три дня — не много и не мало, это оптимально», — пояснила она.
Позже в ходе диктанта выяснилось, что этот вопрос был задан как раз участником специальной военной операции.
Другая участница диктанта — представитель Национально-культурного объединения Таджикистана Мухиба Хошимова. Она переехала в Татарстан недавно вместе с мужем, до этого училась в Сибирском медицинском университете на терапевта.
«Казань — очень красивый город, впечатления очень хорошие. Здесь живут очень дружные люди, представители разных религий и наций», — отметила Хошимова.
Она пришла вместе с племянницей, ученицей 7-го класса Сафией Камоловой, которая приехала погостить в Казань из Таджикистана на осенние каникулы.
К акции также присоединились четыре студента Института морского и речного флота им. Героя Советского Союза М. П. Девятаева.
«Пишем диктант впервые, решили проверить уровень своих знаний. Я будущий капитан судна. Считаю, что историю своей страны должен знать каждый. Если не знать историю, как дальше жить и быть патриотом?» — заявил пятикурсник Валерий Яруллин.
К акции присоединились студенты Института морского и речного флота имени М. П. Девятаева.
«Пришли в национальной одежде — себя показать и на других посмотреть».
Первый председатель Национально-культурного объединения якутов РТ, член совета организации Альбина Шадрина пришла в ярком национальном костюме.
«Наша организация существует четвертый год, и я четвертый год подряд участвую в этой акции. Считаю, что каждый гражданин России должен знать, интересоваться культурой, обычаями, традициями народов нашей большой и дружной страны. Мы все разные, но мы одно целое, мы — жители России», — заметила она.
Пятнадцатилетняя Вилена Матвеева тоже пишет диктант в четвертый раз. Сейчас девушка живет в Казани, а родом она из Марий Эл. На мероприятие Вилена тоже пришла в национальном костюме.
«Я чистокровная марийка и горжусь этим. У меня много друзей — представителей разных национальностей, и мы познакомились здесь, на диктанте», — рассказала она.
Девушка — участница молодежного национального ансамбля, в котором поет, танцует и играет на народных инструментах.
Многопоколенная семья Аюшиевых-Базаровых из Читы.
К самому началу диктанта подоспела дружная многопоколенная семья. Белигму Аюшиеву сопровождали мама Цырегма Базарова и четырехлетняя дочь Арьяна.
«По национальности мы буряты, приехали в Татарстан из Читы. Пришли в национальной одежде — себя показать и на других посмотреть», — сказала Аюшиева.
Женщина работает в сфере торговли, а ее супруг — на стройке. О диктанте она узнала недавно на концерте.
«Россия — многонациональная страна. Нам интересно, как живут другие диаспоры», — заметила Белигма Аюшиева.
«Уникальный проект, позволяющий погрузиться в историю, традиции и культуры народов».
Участников акции поприветствовал первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей, член фракции «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов. Он поздравил всех собравшихся с предстоящим Днем народного единства.
Ильдар Гильмутдинов: «Для нашей огромной и многонациональной страны очень важно, чтобы были праздники, которые нас объединяют».
«Для нашей огромной и многонациональной страны очень важно, чтобы были праздники, которые нас объединяют. Нас много что объединяет — наша история и традиции. Диктант — уникальный проект, который позволяет нам еще раз погрузиться в историю, традиции и культуры всех наших народов», — сказал Гильмутдинов.
Член Совета Чувашской национально-культурной автономии РТ, председатель Союза чувашских женщин РТ Сильвия Чаркина сообщила, что впервые диктант писали 4 октября 2016 года. Число его участников росло с каждым годом, в 2024 году в Татарстане их было 45,8 тысячи.
«Важно, чтобы у участников появилось желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. С каждым годом в акции участвует все больше молодежи», — подчеркнула Чаркина в беседе с «Татар-информом».
Она добавила, что очень важно соблюдать традиции, хранить культурную самобытность в семьях, собираться на праздниках всем вместе за большим столом, с бабушками и дедушками, слушать их рассказы, чтобы знать «достоверную информацию о своих предках до седьмого колена».
«Большой этнографический диктант» организован Федеральным агентством по делам национальностей, в Татарстане его проводит Министерство культуры РТ. Организаторы отмечают, что акция знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Участниками акции, которая проходит с 1 по 8 ноября 2025 года, могут стать жители России и зарубежных стран, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, национальности, вероисповедания и гражданства. Результаты своих работ они смогут увидеть на официальном сайте акции.