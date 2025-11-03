Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник во время посещения фестиваля «Народы России и СНГ» в Национальном центре «Россия» посмотрел фильм о России, снятый в формате 360 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Русского географического общества на Шойгу надели специальные VR-очки и предложили ознакомиться с фильмом, что он и сделал.
Как объяснили сотрудники стенда, для создания фильма использовались кадры из десяти российских регионов, в том числе, Крыма и Мурманской области, а также с Дальнего Востока.
