Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов

Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию на фестивале Народы России и СНГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник во время посещения фестиваля «Народы России и СНГ» в Национальном центре «Россия» посмотрел фильм о России, снятый в формате 360 градусов, передает корреспондент РИА Новости.

На стенде Русского географического общества на Шойгу надели специальные VR-очки и предложили ознакомиться с фильмом, что он и сделал.

Как объяснили сотрудники стенда, для создания фильма использовались кадры из десяти российских регионов, в том числе, Крыма и Мурманской области, а также с Дальнего Востока.

