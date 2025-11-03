Из-за ухудшения погоды дорожники Омска перешли на усиленный режим работы

В связи с ухудшением погоды — мокрым снегом, дождем и резким похолоданием — дорожные службы Омска работают в круглосуточном усиленном режиме. Специалисты уже провели откачку воды на улицах Ватутина, Перелета, Марченко, Новокирпичной и в других районах города, где возможен подтопление проезжей части.
Одновременно началась обработка дорожного полотна противогололедными материалами. Техника работает на Космическом проспекте, улицах Масленникова и Конева, Ленинградском мосту, бульваре Архитекторов, а также на всех мостах и путепроводах.
Днем основное внимание уделяется очистке проезжей части, уборке прибордюрной зоны и текущему содержанию дорог. Ночью работы продолжаются: в смене задействованы 132 единицы спецтехники и 148 сотрудников.
Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и основным магистралям, по которым движется наибольший поток автомобилей. Городские власти призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.