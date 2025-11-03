Из-за ухудшения погоды дорожники Омска перешли на усиленный режим работы

В связи с ухудшением погоды — мокрым снегом, дождем и резким похолоданием — дорожные службы Омска работают в круглосуточном усиленном режиме. Специалисты уже провели откачку воды на улицах Ватутина, Перелета, Марченко, Новокирпичной и в других районах города, где возможен подтопление проезжей части.