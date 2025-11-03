Новый памятник природы появится в воронежском микрорайоне

Специалисты ведомства разработали проект организации особо охраняемой природной территории. При отсутствии замечаний со стороны экспертного сообщества документы направят на подписание губернатору Александру Гусеву. После этого Тавровский лес официально получит статус ООПТ регионального значения.



Как пояснили экологи, ключевая ценность будущего памятника природы заключается не в эталонности ландшафтов, а в его средообразующих функциях, таких как водоохранная и климаторегулирующая. Кроме того, в лесу обитают редкие виды, занесённые в Красные книги России и Воронежской области: шмель армянский, шмель степной, усач альпийский и дозорщик-император. Также на территории отмечены шмель глинистый и ящурка разноцветная, которые включены в Красную книгу Воронежской области.