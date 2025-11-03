«Максимум излучения». Ученые сообщили о мощнейшей вспышке на Солнце

На Солнце в понедельник, 3 ноября, случилась самая сильная с конца сентября вспышка, сообщает РИА Новости белорусам и другим жителям Земли.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергея Богачева, учеными зафиксирована вспышка на Солнце уровня M5.0.
— Максимум излучения зарегистрирован в 13.11 (по минскому времени. — Ред.), — прокомментировал ученый.
В лаборатории подчеркнули, что данная вспышка стала самым сильным солнечным событием за период с 28 сентября. Тогда, напомним, солнечная вспышка была уровня M6.4.
На данный момент после произошедшей вспышки наблюдается формирование крупного выброса массы. Увы, его направление пока специалистам не удалось точно определить.
При этом Богачев заметил, что все же центр активности имеет достаточное отклонение от Земли, хотя и приближается к планете.
— Если только плазма не была выброшена под очень большими углами, то солнечное вещество пройдет мимо планеты, — подытожил ученый.
Ранее еще ученые сказали о сильных вспышках на Солнце после перерыва.
