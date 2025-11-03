Ростовстат: в Ростовской области в октябре подорожали мясо, молоко и крупы

В Ростовской области в октябре выросли цены на ряд продуктов. Это следует из свежего отчета Ростовстата.
Мясная продукция заметно подорожала. Стоимость говядины увеличилась с 647 рублей 69 копеек до 650 рублей 35 копеек за килограмм. Цена куриного мяса выросла на полтора рубля и достигла 230 рублей 73 копеек.
Колбасные изделия также стали дороже. Полукопченая и варено-копченая колбаса теперь стоит 691 рубль 72 копейки. Вареная колбаса поднялась в цене до 576 рублей 45 копеек.
Среди молочных продуктов значительный рост показало сливочное масло. Его цена достигла 1064 рублей 37 копеек за килограмм. Творог подорожал на 24 копейки, также выросли цены на молоко и сыр.
Рост цен затронул и другие категории товаров. Подсолнечное масло подорожало до 146 рублей 50 копеек. Стоимость сахара увеличилась до 65 рублей 95 копеек. Мука пшеничная стала дороже на 20 копеек и достигла 49 рублей 52 копеек.
Крупы также подорожали. Рис вырос в цене до 88 рублей 12 копеек, гречка стала стоить 61 рубль 91 копейку. Овощи показали умеренный рост цен, картофель подорожал до 45 рублей 46 копеек за килограмм.
