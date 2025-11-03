Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт

Настоящий тариф на газ, самый высокий, который может быть сегодня — 9.1 лея, но не 16,74 лея.

Источник: Комсомольская правда

Георге Костандаке: реальные тарифы на газ в Молдове почти вдвое ниже, чем платят граждане.

По данным публикации Георге Костандаке, средний молдавский потребитель должен платить за газ около 9,1 лея за м³, тогда как фактический тариф составляет 16,74 лея. Разница в 7,64 лея остаётся непонятной и, по мнению автора, требует проверки прокуратуры.

Костандаке подробно объясняет, как рассчитывается реальная стоимость: мировая цена газа составляет около 300 евро за 1000 м³, к которой добавляются допустимые расходы (примерно 55−58%), после чего тариф для потребителя должен составлять 9−9,1 лея за м³.

Автор подчёркивает, что действующие тарифы делают Молдову одной из стран с самыми высокими ценами на газ в Европе и Евразии, и призывает власти к прозрачности и честности в управлении ресурсами.

Георге Костандаке напоминает, что общественная справедливость важна: «Справедливость для бедных и слабых должна быть обеспечена», а гражданам следует не молчать перед экономической несправедливостью.

.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.

«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).

Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.

В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).

Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.

Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).