Георге Костандаке: реальные тарифы на газ в Молдове почти вдвое ниже, чем платят граждане.
По данным публикации Георге Костандаке, средний молдавский потребитель должен платить за газ около 9,1 лея за м³, тогда как фактический тариф составляет 16,74 лея. Разница в 7,64 лея остаётся непонятной и, по мнению автора, требует проверки прокуратуры.
Костандаке подробно объясняет, как рассчитывается реальная стоимость: мировая цена газа составляет около 300 евро за 1000 м³, к которой добавляются допустимые расходы (примерно 55−58%), после чего тариф для потребителя должен составлять 9−9,1 лея за м³.
Автор подчёркивает, что действующие тарифы делают Молдову одной из стран с самыми высокими ценами на газ в Европе и Евразии, и призывает власти к прозрачности и честности в управлении ресурсами.
Георге Костандаке напоминает, что общественная справедливость важна: «Справедливость для бедных и слабых должна быть обеспечена», а гражданам следует не молчать перед экономической несправедливостью.

